Москва, , 14:17 — REGNUM Несмотря на конфронтационную политику властей Европейского союза, европейский бизнес заинтересован в работе в России. Об этом 29 апреля заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Несмотря на все превратности конфронтационных проявлений в Европе и США, все-таки отношения продолжают развиваться, бизнес сохраняет заинтересованность в работе на российском рынке», — подчеркнул официальный представитель Кремля, комментируя предстоящую встречу российского лидера Владимира Путина с представителями деловых кругов Франции.

Песков добавил, что российские власти также заинтересованы в сотрудничестве с иностранным бизнесом, «в поддержании привлекательной инвестиционной атмосферы».

Напомним, 29 апреля президент России Владимир Путин в режиме видеоконференции проведёт переговоры с руководителями ведущих компаний Франции, входящих во Франко-российскую торгово-промышленную палату (CCI France Russie). Запланировано обсуждение актуальных вопросов российско-французского торгово-экономического и инвестиционного взаимодействия, включая реализацию крупных совместных проектов.