Стокгольм, , 14:21 — REGNUM Своим интервью от 28 апреля посол Китая в Швеции Ги Кондью вызвал неоднозначную реакцию в Швеции. Так, «Христианские демократы» уже заявили о необходимости выслать дипломата за неподобающее поведение. Однако Карл Бильдт, находившийся на посту премьер-министра Швеции в 1991—1994 гг., считает, что высылка Кондью не решит всех проблем. Об этом он заявил в эфире телеканала SVT.

«Это очень сильно повлияет на Швецию и наши интересы в Китае», — заявил Бильдт.

Бильдт также считает, что высылка китайского посла приведет только к аналогичной высылке посла Швеции в Пекине.

«Скоро это будет крупнейшая экономика мира. Для нас важно то, что там происходит, у нас должны быть контакты, и мы должны быть готовы к конфронтации там, где это необходимо, и мы должны быть готовы к сотрудничеству, когда это в наших интересах», — заявил Бильдт, комментируя китайско-шведские отношения.

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