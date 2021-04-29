Москва, , 14:17 — REGNUM Вертолеты Московского авиационного центра (МАЦ) начнут мониторинг пожароопасной ситуации, сообщил журналистам 29 апреля вице-мэр Пётр Бирюков.

Он рассказал, что наблюдение начнётся с 1 мая и будет вестись как в столице, так и в соседних областях.

«Проведение разведки с воздуха — очень важная профилактическая мера, она позволяет выявить очаги возгорания на ранней стадии и оперативно провести мероприятия для их локализации и последующей ликвидации», — сказал Бирюков.

По словам заместителя мэра, облёты будут проводиться ежедневно до конца сентября.

Он также отметил, что вертолёты оснащены необходимым оборудованием для оперативного тушения пожара и способны вылить в случае необходимости до пяти тонн воды.