Москва, , 14:16 — REGNUM Ограничения, которые будут распространяться на российских спортсменов на Олимпийских играх в Токио, являются формальными. Об этом 29 апреля заявил министр спорта РФ Олег Матыцин на церемонии открытия форума SportForumLive.

«Мы понимаем сложности, связанные с ограничениями, но реально Россию ограничить никто не может. Мы полноценная страна и остаёмся надежным партнёром международного спортивного сообщества», — сказал Матыцин.

Он добавил, что российская олимпийская команда будет бороться за попадание в первую тройку в общекомандном медальном зачёте Игр.

Напомним, из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) российские спортсмены будут выступать на чемпионатах мира и Олимпийских играх без национальных символов — гимна и флага — до декабря 2022 года.