Санкт-Петербург, , 14:16 — REGNUM Франция занимает сравнительно скромное место по объёму прямых инвестиций в экономику России. Об этом 29 апреля заявил президент России Владимир Путин с представителями деловых кругов Франции.

«Франция как была, так и остаётся одним из ключевых экономических партнёров России, занимает среди государств Евросоюза почётное, но не самое достойное, я считаю, для Франции шестое место по объёму накопленных прямых инвестиций в российскую экономику. И пятое по товарообороту», — заявил Путин.

«Несмотря на некоторое снижение взаимной торговли, по итогам 2020 года у нас здесь — 14% по отношению к 2019 году, но её показатели по-прежнему в целом приемлемые — 13 млрд долларов», — указал президент.