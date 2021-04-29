Стокгольм, , 14:18 — REGNUM 29 апреля администрацией лена Блекинге было принято решение, что жителям региона старше 65 лет будет предлагаться только одна вакцина от COVID-19 — препарат производства AstraZeneca. Об этом сообщила газета Aftonbladet.

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Решение было принято после того, как несколько медицинских центров в регионе были вынуждены выбросить просроченные дозы вакцины AstraZeneca, когда граждане отказывались ею прививаться.

Отмечается, что тем, кто привился первой дозой другой вакцины, введут вторую дозу той же самой вакцины.

«Вакцина AstraZeneca обладает хорошим защитным эффектом. Для пожилых людей риск развития тяжелой формы COVID-19 намного выше, чем наличие любого из очень редких побочных эффектов, о которых сообщалось. Я настоятельно рекомендую принять предложенную вам вакцину», — заявил заместитель главного инфекциониста Блекинге Улуф Бливик.

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