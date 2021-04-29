Кишинёв, , 14:46 — REGNUM Поскольку президент Молдавии Майя Санду распустила парламент республики, на неопределенный срок откладывается внедрения ряда социальных проектов, инициированных депутатами законодательного органа. Об этом 29 апреля написал председатель Партии социалистов Игорь Додон в своём телеграм-канале.

Лидер «социалистов» сообщил, что в парламенте рассматривали законопроекты по повышению на 40% заработной платы медицинским работникам, по выплатам компенсации за путевки ветеранам и другим инициативам. Также, по словам Додона, откладывается отмена экзаменов на степень бакалавра, которую пообещали студентам из-за того, что в стране долгое время велось дистанционное обучение.

Политик отметил, что члены его партии пред предстоящими досрочными выборами в парламент республики будут об этом говорить с избирателями.

«Мы поедем по районам, будем говорить с людьми и бороться за социальные идеи, которые активно продвигает Партия социалистов, за наши национальные ценности на благо граждан и во имя будущего страны», — написал Додон.

Напомним, в Молдавии разразился политический кризис из-за противостояния президента страны Майи Санду и Партии социалистов, собравшей большинство в парламенте. Санду добилась от Конституционного суда права на роспуск парламента, чтобы провести досрочные выборы.

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