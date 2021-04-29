Киев, 29 апреля 2021, 14:15 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский может «заставить» президента России Владимира Путина обсуждать Донбасс, если правильно поставит ему вопрос. Об этом заявил глава украинской делегации в Трёхсторонней контактной группе (ТКГ), экс-президент Украины Леонид Кравчук в эфире телеканала «Украина 24».
Кравчук отметил, что президент России заранее чётко дал понять, что может обсудить с Зеленским российско-украинские отношения, а не войну в Донбассе. По словам политика, это можно легко «обойти» дипломатическими способами.
Ранее издание «Новое время» сообщило, что украинская сторона может предложить провести встречу президентов России и Украины в Израиле или Австрии.
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