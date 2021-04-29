Киев, , 14:15 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский может «заставить» президента России Владимира Путина обсуждать Донбасс, если правильно поставит ему вопрос. Об этом заявил глава украинской делегации в Трёхсторонней контактной группе (ТКГ), экс-президент Украины Леонид Кравчук в эфире телеканала «Украина 24».

Кравчук отметил, что президент России заранее чётко дал понять, что может обсудить с Зеленским российско-украинские отношения, а не войну в Донбассе. По словам политика, это можно легко «обойти» дипломатическими способами.

«Здесь вопрос, как сформулировать. Если сформулировать о вопросе Донбасса, то Путин будет против, а если сформулировать так: «О выполнении договоренностей «нормандского формата» — будто и Донбасса нет, но «нормандский формат» чему посвящен? Донбассу. Здесь нужно, как говорится, между капель, так написать, чтобы комар носа не подточил», — считает Кравчук.

Ранее издание «Новое время» сообщило, что украинская сторона может предложить провести встречу президентов России и Украины в Израиле или Австрии.

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