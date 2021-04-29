Бишкек, , 14:09 — REGNUM Войсковые подразделения Киргизии и Таджикистана начали перестрелку на спорном участке границы в районе водозабора «Головной» в Баткенской области, сообщили в пограничной службе ГКНБ Киргизии.

«29 апреля в местности «Головной» Баткенского района одноименной области ситуация обострилась. Началась перестрелка между войсковыми подразделениями», — говорится в сообщении.

В пограничной службе Киргизии добавили, что военнослужащие Таджикистана размещают позиции минометных расчетов. Отмечается, что пункт пропуска на участке границы с киргизской стороны работает в обычном режиме.

Пограничная служба республики призвала таджикистанских коллег приложить усилия для прекращения конфликта.

В МЧС Киргизии сообщили, что на место конфликта выехал глава ведомства Бообек Ажикеев. Ранее в ГКНБ сообщили, что на месте присутствует глава пограничной службы Уларбек Шаршеев.

В Жогорку Кенеш (парламенте) Киргизии сообщили о начале внеочередного заседания в связи с конфликтом на границе Таджикистана. У дома правительства в Бишкеке проходит митинг в поддержку жителей Баткенского района.

Отметим, в пограничных войсках Таджикистана обвинили киргизскую сторону в начале обстрела. Местные СМИ сообщают от восьми раненных.

Читайте ранее в этом сюжете: Таджикистан обвинил Киргизию в обстреле пограничников