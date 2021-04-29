Джакарта, , 14:08 — REGNUM Президент Индонезии Джоко Видодо заявил, что правительство предоставит финансовую помощь жителям, пострадавшим в результате землетрясения в округе Маланг, сообщает CNN Indonesia.

Жителям, чьи дома были серьезно повреждены, выплатят по 50 млн индонезийских рупий ($3,4 тыс.).

Глава государства посетил деревню в Маланге, чтобы воочию увидеть состояние жителей после землетрясения, произошедшего в этом районе. В Маланге от землетрясения пострадали 1716 домов.

Ранее округ Маланг потрясло землетрясение магнитудой 6,1.

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