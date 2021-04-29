Москва, , 14:08 — REGNUM В настоящее время SWIFT — это монополист на рынке банковского обмена информацией о межбанковских транзакциях. Фактически SWIFT установило международный стандарт, как банки должны обмениваться информацией о международных платежах, заявил корреспонденту ИА REGNUM управляющий партнёр коллегии адвокатов «АКП Бэст Адвайс» Максим Первунин.

«Суть работы простая: каждый банк самостоятельно подключается за вознаграждение к системе SWIFT, получает свой номер SWIFT — адрес. Таким образом, другие банки, осуществляя платеж, указывают лишь SWIFT-адрес получателя для того, чтобы денежные средства поступили к адресату.

Банкам не нужно устанавливать личные взаимные корреспондентские отношения, прописывая порядок зачисления средств и порядок исполнения взаимных обязательств.

Отключение SWIFT для России — это фактически военные действия в финансовой сфере. Это наносит серьезный финансовый урон России и крупному бизнесу. Экономическая ситуация, несомненно, ухудшится.

Даже во время холодной войны США и Европа не предпринимали подобные агрессивные действия в финансовой сфере. Хотя внесенный пункт Европарламента формально не имеет прямой силы для коммерческой организации с международным статусом, но и проигнорировать SWIFT не сможет, не позволяет именно менеджмент, который состоит в основном из международной банковской элиты.

Вряд ли они будут рисковать своими должностями и положением. Последствия отключения SWIFT будут долгоиграющими для внешней политики. В этих условиях формирования железного занавеса в России неизбежно, как и дальнейшие ограничения.

Очевидно, это приведет к полному ограничению выезда граждан России за рубеж. Риск открытых военных действий в будущем становится вполне вероятным. Вопрос: кто будет нести за это ответственность?

В условиях отключения SWIFT российские банки будут вынуждены:

1) срочно начать процедуру подписания большого количества прямых корреспондентских отношений с зарубежными банками для того, чтобы можно было осуществлять платежи;

2) либо воспользоваться услугами посредников, что увеличит стоимость транзакций и сроки проведения платежей, а также повысит риск блокировки транзакций.

Для многих пострадавших банков будет очевидна необходимость создания альтернативной организации SWIFT, только создавать ее необходимо по принципам децентрализованной системы, принципам, аналогичным функционированию интернета в целом.

Такую систему возможно построить на базе блокчейн-технологии, только для этого необходимо время, как минимум год», — высказал своё мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, группа депутатов Европарламента (ЕП) выдвинула предложение отключить Россию от системы межбанковских платежей SWIFT.

Читайте также: В Европарламенте призвали отключить Россию от SWIFT