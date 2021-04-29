Москва, , 14:07 — REGNUM В ночь на 2 мая температура воздуха в столице России и Подмосковье может опуститься до — 5 °C. Об этом 29 апреля рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в ходе онлайн-конференции.

«Уже во второй половине дня 1 мая существенных осадков не ожидается. В ночь на 2 мая осадков тоже не ожидается. Но при малооблачном небе, при лунной погоде, температура будет от 0 до минус 5 градусов. <…> Дневная температура тоже не очень высокая, но осадки маловероятны», — сказал он.

Также синоптик уточнил, что 3 мая характер погоды в Москве снова поменяется из-за прихода в регион средиземноморского циклона.

«Хорошо выраженный циклон, с низким давлением, системой фронтальных разделов, и 3 мая начинается очередная дождливая погода, причем, этот дождь, интенсивный дождь, продолжится и третьего числа, и даже в ночь на четвертое. По предварительным подсчетам, выпадет большое количество осадков — не менее 10−15 мм. При приближении к этой дате подсчитаем, какое количество», — добавил Вильфанд.

Кроме того, он отметил, что, по предварительным прогнозам, днем 3 мая в столице России ожидается температура воздуха +12… +14°C, а днем 4 мая она опустится до +10 °C.

«4 мая, после прохождения этого циклона, особенно во второй половине дня, произойдет понижение, связанное с затоком холодных воздушных масс с севера, и опять дневная температура около 10 градусов. Ожидать резких изменений погоды в последующие нерабочие дни, пока не приходится», — указал синоптик.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что почти в половине случаев снег в Москве выпадает в мае.