Самара, , 14:06 — REGNUM 190 человек пострадали за неделю от укусов клещей в Самарской области. Об этом 29 апреля сообщает пресс-служба Управления Роспотребнадзора по региону

Сообщается, что всего с начала эпидемического сезона в текущем году в Самарской области зарегистрировали 316 пострадавших от укусов клещей.

Отмечается, что при этом 36 случаев укусов были зафиксированы в дикой природе, 87 случаев — в загородных частных объектах, пять человек были укушены клещами в парках и лесопарках, один случай был выявлен в местах массового отдыха, 8 случаев — на кладбищах, 179 случаев укусов произошли в других местах (рядом с домом, во дворах).

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что согласно данным на 21 апреля в Самарской области в 2021 году от укусов клещей пострадали 126 человек.