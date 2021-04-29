Стокгольм, , 14:08 — REGNUM В настоящее время правительство Швеции разрабатывает план постепенной отмены ограничений по коронавирусу. Однако потребность в сохранении определенных мер по инфекционному контролю в течение длительного времени сохраняется. Об этом сообщила газета Aftonbladet.

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В частности, кабинет министров поставил задачу перед Агентством общественного здравоохранения разработать четкие индикаторы того, когда и как Швеция должна вернуться к прежней нормальной ситуации.

«Это именно то, чего все хотят и желают. Мы видим, что мы приближаемся к моменту, когда все многие сейчас вакцинируются», — заявила новостному агентству TT министр здравоохранения и социальных дел Швеции Лена Халленгрен.

В то же время министр подчеркнула, что в настоящее время необходимости в снятии отдельных ограничений не существует.