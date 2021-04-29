Стокгольм, , 14:10 — REGNUM Пандемия коронавируса продолжает оказывать влияние на потоки миграции в Швецию, что сказывается на сокращении числа заявок на предоставления политического убежища в стране. Об этом сообщила новостная служба SVT Nyheter.

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Миграционное агентство Швеции снизило прогноз ожидаемого количества беженцев, которые будут искать убежище в Швеции в 2021 году, с 16 000 до 15 000 человек.

«Не потому, что мы провели какие-либо другие оценки, а потому, что их (беженцев — прим. ИА REGNUM) пока меньше, чем мы думали», — заявил в интервью SVT представитель ведомства Хенрик Холмер.

По словам Холмера, трудно предсказать, как на миграцию повлияет спад пандемии коронавируса. Но с учетом оценок того, что в течение лета и после возможностей поехать в Швецию станет больше, количество заявок будет постепенно увеличиваться, отметил он.

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