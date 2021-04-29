Москва, , 14:01 — REGNUM Отказ чешского фармрегулятора от изучения документов по «Спутнику V» напрямую связан с дипломатическим скандалом, и этот шаг не идёт на пользу населению Чехии. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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«Как вы понимаете, подобные решения, принимаемые в угоду провокационному настрою, ну, как минимум, не в интересах чехов», — сказал Песков.

Он напомнил, что речь идёт о мировой вакцине, являющейся «самой эффективной по общему признанию».