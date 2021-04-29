Женева, Швейцария, 29 апреля 2021, 14:00 — REGNUM Турция в любое время готова принять санитарных инспекторов из России для оценки безопасности курортов. Об этом 29 апреля заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.
Как сообщали ИА REGNUM, Россия приостановила регулярные и чартерные авиарейсы в Турцию и Танзанию на период с 15 апреля до 1 июня из-за ухудшения ситуации с коронавирусом в этих странах.
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