Женева, Швейцария, , 14:00 — REGNUM Турция в любое время готова принять санитарных инспекторов из России для оценки безопасности курортов. Об этом 29 апреля заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.

«Они (санинспекторы) могут приехать, когда захотят. Мы готовы их принять. Это может быть несколько визитов», — сказал Чавушоглу РИА Новости.

Как сообщали ИА REGNUM, Россия приостановила регулярные и чартерные авиарейсы в Турцию и Танзанию на период с 15 апреля до 1 июня из-за ухудшения ситуации с коронавирусом в этих странах.

Читайте также: Турция намерена совместно с РФ производить вакцину «Спутник V» — Чавушоглу