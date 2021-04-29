Стокгольм, , 14:20 — REGNUM Представитель «Христианских демократов» по внешней политике Ларс Адактуссон требует выслать посла Китая Ги Кондью из Швеции после того, как вечером 28 апреля дипломат дал интервью телеканалу SVT. Само интервью Адактуссон назвал «разоблачением лжи», о чем он заявил в эфире SVT.

В ходе разговора с ведущим посол Кондью подверг жесткой критике всех недоброжелателей и отверг факт репрессий Китая в отношении уйгуров, проживающих в Синьцзян-Уйгурском автономном районе.

«В Синьцзяне нет так называемых концентрационных лагерей. Доступна помощь в образовании для тех, кто пострадал от экстремизма и тех, кто совершил незначительные террористические преступления, чтобы помочь им с профессиональными навыками, чтобы они могли получить постоянную работу и интегрироваться в общество», — заявил дипломат, назвав все обвинения в принудительном труде ложью.

На вопрос о требовании шведских парламентских партий о его высылке Кондью рассмеялся и заявил, что они «могут говорить, что им вздумается».

«Речь идет о после, который вышел за рамки своих полномочий. Он отреагировал так, как не следует дипломату», — заявил Адактуссон.

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