Стокгольм, , 14:05 — REGNUM Лица, осужденные за покупку сексуальных услуг, должны быть в рамках наказания принуждены к прохождению обучения по вопросам последствий проституции. Об этом в эфире радиостанции Sveriges Radio заявила представитель «Левых» по правовым вопросам Линда Вестерлунд Снекер.

«Надеюсь, им стыдно. И надеюсь, что они осознают серьезность того, что они сделали», — заявила парламентарий.

Отметим, что в Швеции запрещено покупать сексуальные услуги, но их продажа не несет правовых последствий.

Как правило, распространенным наказанием для тех, кто покупает сексуальные услуги, является выплата штрафа.