Прага, , 13:58 — REGNUM Версий взрывов на складах во Врбетице в 2014 году существует более двух. Об этом чешскому сетевому изданию Novinky заявила министр юстиции Чехии Мария Бенешова.

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Так, по её словам, помимо самодетонации боеприпасов и причастности к произошедшему иностранных спецслужб, есть и третья версия. Глава чешского минюста пояснила, что присутствовала на заседании правительства, когда обсуждался этот инцидент.

«Моё мнение весьма схоже с мнением президента после того, как нам был представлен отчёт Службы информации и безопасности. Но я была того же мнения, что и президент, — подчеркнула Бенешова. — Я даже называла и другие возможные версии».

При этом министр не стала раскрывать подробности и называть эти версии, указав, что не может приводить такую информацию. Она добавила, что это всё зафиксировано в записи, сделанной во время заседания правительства.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Чехии Милош Земан 25 апреля в телеобращении к согражданам заявил, что расследование взрывов складов в деревне Врбетице не закончено, существуют две версии: непрофессиональное обращение с содержимым складов и диверсия иностранной спецслужбы. Глава государства призвал не делать преждевременных выводов и дождаться окончания расследования.

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В свою очередь министр иностранных дел РФ Сергей Лавров указал на то, что комментарии чешских властей по поводу расследования инцидента семилетней давности путаные, а заявления «эмоционально не очень вменяемые». По его словам, смотреть за этой историей можно «как за каким-то таким не очень изящным сериалом» с кучей «шизофренических компонентов».

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