Санкт-Петербург, , 13:58 — REGNUM Открытие в тестовом режиме станции метро «Зенит» (бывшая «Новокрестовская») на третьей линии метро Петербурга состоится в 15 часов в воскресенье, 2 мая. Об этом сообщили 29 апреля в пресс-службе Петербургского метрополитена.

«Работа станции станет хорошим подарком любителям футбола, которые в этот день посетят матч Чемпионата России «Зенит» — «Локомотив». Начало матча — в 19−00», — говорится в сообщении подземки.

Станция «Зенит» будет открыта для входа и выхода до окончания движения поездов метро. При этом пока речь идёт только о тестовом открытии. О том, когда станция откроется в обычном режиме, будет объявлено дополнительно.

Напомним, станция «Новокрестовская» на «зелёной» ветке была открыта весной 2018 года, перед чемпионатом мира по футболу. В 2020 году было решено переименовать станцию и оформить её в стиле цветов петербургского футбольного клуба «Зенит», который взял на себя расходы по ребрендингу станции.

Станция «Зенит» примет на себя основную нагрузку по транспортному обслуживанию семи матчей чемпионата Европы по футболу, которые в июне-июле 2021 года пройдут на Крестовском острове Петербурга.

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