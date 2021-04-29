Стокгольм, , 14:14 — REGNUM Посол Китая в Швеции Ги Кондью подвергся резкой критике после того, как китайское посольство отправило электронное письмо с «угрозами» шведскому журналисту-фрилансеру Джорджу Олссону.

Однако в ходе интервью телеканалу SVT посол Кондью обвинения в угрозах отверг и тут же предупредил о «последствиях» для Олссона, если он продолжит заниматься своей профессиональной деятельностью.

«Мы никогда никому не угрожаем, но у нас есть полное право действовать, когда Китай подвергается различным атакам и попыткам очернить его имидж», — заявил дипломат.

Как отмечают шведские журналисты, в начале апреля Олссон получил электронное письмо от посольства КНР в Стокгольме, в котором ему угрожали последствиями, если он не изменит содержание своих репортажей о Китае.

«Во-первых, Олссон называет себя экспертом по Китаю, но он не исследует Китай ни в Швеции, ни в Китае. На Тайване у него и сепаратистских властей сложился нечестивый союз. Он регулярно делает ложные заявления о Китае. Как следствие, это не принимается китайским народом», — заявил посол Кондью.

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