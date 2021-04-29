Москва, , 13:57 — REGNUM Президент России Владимир Путин поздравил хоккейный клуб «Авангард» с победой в финале Кубка Гагарина. Об этом 29 апреля сообщается на сайте Кремля.

«Рад поздравить вас с триумфом в финале плей-офф Континентальной хоккейной лиги сезона 2020−2021 года», — говорится в сообщении.

Президент отметил, что «Авангард» проявил себя дружной, сплоченной командой, продемонстрировал высочайший класс мастерства, целеустремленность и волю к победе и впервые стал обладателем Кубка Гагарина.

Также глава государства подчеркнул, что скоро в Омске будут созданы необходимые условия для выступлений команды на домашней арене, что станет подарком для этого города, а также послужит расширению географии хоккейных столиц России.

Напомним, 28 апреля впервые в истории «Авангард» выиграл Кубок Гагарина, победив в финальной серии московский ЦСКА со счётом 4:2.

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