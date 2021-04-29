Стокгольм, , 14:00 — REGNUM Когда посол Китая в Швеции Ги Кондью появился вечером 28 апреля в студии телеканала SVT для интервью, один из вопросов касался его возможной высылки из страны после «угроз» в адрес журналиста Джорджа Олссона. В ответ дипломат рассмеялся и заявил, что шведские частные компании распространяют ложь о принудительном труде уйгуров в Синьцзяне. Об этом сообщила новостная служба SVT Nyheter.

В свою очередь Оскар Альмен, специализирующийся на Китае научный сотрудник Института оборонных исследований, назвал интервью частью китайской пропаганды, направленной на внутреннее потребление в самом Китае.

«То, что китайские послы говорят в таких интервью, является отрепетированной пропагандой, которая составлена заранее, и во многих случаях является чистой ложью… Я думаю, что главная цель для него и для Коммунистической партии — показать отрывки интервью в Китае, чтобы доказать, что послы за рубежом по крайней мере не преклоняются перед западными странами», — заявил Альмен в эфире SVT.

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