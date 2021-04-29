Киев, , 13:59 — REGNUM Украинская сторона может предложить президенту России Владимиру Путину встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским в Израиле или в столице Австрии — Вене. Об этом сообщило 29 апреля издание «Новое время» со ссылкой на собственные источники.

По данным собеседника издания, процесс переговоров и согласования места встречи уже стартовал. Активная фаза подготовки начнётся после майских праздников.

В издании отметили, что Израиль может быть хорошим вариантом, поскольку у премьер-министра страны Биньямина Нетаньяху хорошие отношения с обоими президентами.

«Есть и другой — Вена. Оба места по-своему подходящие с точки зрения безопасности, так и гарантирования равноправия сторон», — сказал источник.

Напомним, ранее Зеленский заявил о своём желании встретиться с Путиным в Ватикане. В Верховной раде Украины одним из подходящих мест встречи двух лидеров назвали Швейцарию, а также отметили, что сама встреча может состояться уже в мае 2021 года.

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