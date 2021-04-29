Душанбе, , 13:54 — REGNUM Военнослужащие Киргизии открыли огонь по таджикистанским пограничникам на участке водораспределительного пункта «Головной» на реке Исфара. Об этом 29 апреля сообщили в пресс-службе пограничных войск Государственного комитета национальной безопасности республики (ГКНБ).

По данным ведомства, огонь был открыт в 13:05 (11:05 мск). В ГКНБ Таджикистана также обвинили киргизскую сторону в нарушении ранее достигнутых договоренностей.

«Соседней страной осуществляются попытки по незаконному захвату водораспределительного пункта «Головной», — говорится в сообщении.

Агентство «Азия-плюс» сообщает, что 29 апреля в центральную районную больницу Исфары поступили восемь человек с огнестрельными ранениями. По данным ГКНБ Таджикистана, в перестрелке пострадали двое граждан республики.

Ранее пограничная служба Киргизии обвинила Таджикистан в применении пулеметов, минометов и автоматов при обстреле киргизской стороны на водозаборе «Головной» в селе Кок-Таш Баткенского района Баткенской области Киргизии.

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