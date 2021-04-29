Стокгольм, , 13:57 — REGNUM Вечером 28 апреля на телеканале SVT посол Китая в Швеции Ги Кондью в очередной раз отверг факт репрессий в отношении уйгуров в Синьцзян-Уйгурском автономном районе. Он также считает, что шведский ритейлер одежды H&M присоединился к усилиям Запада по очернению принудительного труда в Синьцзяне.

«В Синьцзяне нет так называемых концентрационных лагерей. Доступна помощь в образовании для тех, кто пострадал от экстремизма и тех, кто совершил незначительные террористические преступления, чтобы помочь им с профессиональными навыками, чтобы они могли получить постоянную работу и интегрироваться в общество», — заявил дипломат.

Однако и Комиссар ООН по правам человека, и несколько правозащитных организаций по всему миру считают, что это неправда, поскольку сотни тысяч людей, помещенных в лагеря, не совершали никаких террористических преступлений, отмечают журналисты.

«Это ложь, которую распространяют несколько человек. По сравнению с работой против экстремизма в той же Швеции, Франции и других странах мы делаем то же самое», — ответил посол.