Краснодар, , 13:53 — REGNUM С ограниченным числом зрителей проведут торжественные шествия войск в Краснодаре и Новороссийске в День Победы 9 мая, сообщили в пресс-службе администрации региона 29 апреля по итогам заседания оперштаба по борьбе с коронавирусом.

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«Парад Кубанского казачьего войска провели без зрителей. 9 мая пока тоже не можем организовать в обычном формате. Нам важно не допустить сегодня большого скопления людей, поэтому парады в Краснодаре и Новороссийске будем проводить с количеством зрителей до 100 человек — приглашаем только ветеранов, участников локальных боевых действий», — сказал губернатор Вениамин Кондратьев.

Также глава региона дал поручение организовать прямую трансляцию торжественного прохождения войск на Главной площади Краснодара. В онлайн-режиме состоится и акция Бессмертный полк — такой опыт уже был в 2020 году.

Также на 9 мая на Кубани состоятся адресные выездные поздравления-концерты для ветеранов, пройдут возложения венков и живых цветов к мемориалам воинской славы.