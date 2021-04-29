Самара, , 13:56 — REGNUM Гроза ожидается 1 мая в Самарской области. Об этом 29 апреля сообщает пресс-служба Приволжского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Сообщается, что ночью 30 апреля в регионе ожидается понижение температуры воздуха до — 3 °C, а днем воздух может прогреться до 18 °C.

1 мая ночью осадков не ожидается, днем ожидается гроза и кратковременный дождь. Температура воздуха днем в этот день может прогреться до 22 °C.

Ночью 2 мая также ожидается гроза. Ночью и днем 2 мая, согласно прогнозу синоптиков, могут пройти дожди.