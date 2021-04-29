Екатеринбург, , 14:33 — REGNUM Количество бюджетных мест в вузах Свердловской области вырастет на 13% в 2022/2023 учебном году. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в департаменте информполитики региона.

О соответствующих изменениях заявил на брифинге Министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков. Всего в вузах региона в указанное время будет 19 699 бюджетных мест (больше на 2159, нежели в 2021/2022 учебном году).

Больше всего «бюджетов» получило направление «Образование и педагогические науки» (2873 места), «Информатика и вычислительная техника» (1591 место) и «Техника и технологии наземного транспорта» (1195 мест).

Как сообщало ИА REGNUM, рост бюджетных мест пошёл, в основном, за счёт региональных вузов.

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