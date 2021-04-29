Москва, , 13:52 — REGNUM По итогам марта 2021 года автолюбители в Москве приобрели 18 592 новые легковые машины. Об этом сообщается на портале «Автостат Инфо».

Таким образом, реализация новых легковушек в столице в прошлом месяце снизилась на 24% (на 5884 ед.).

С января по март 2021 года в Москве дилерам удалось продать 45 953 новых авто, что почти на 15% меньше прошлогоднего уровня реализации (54 156 ед.).

Чаще всего в российской столице реализовывались модели компаний: KIA (2986 ед.), Hyundai (1864 машины), Skoda (1515 ед.), Mercedes (1351 ед.), Volkswagen (1346 ед.), Toyota (1306 ед.), BMW (1090 ед.), Nissan (973 ед.) и Renault (812 ед.).

Напомним, в феврале текущего года в российской столице было куплено 14,7 тыс. новых легковушек. Это на 9% меньше, чем в феврале прошлого года.

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