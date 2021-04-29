Берлин, , 13:55 — REGNUM В Германии женщина скончалась из-за возникшего после прививки вакциной от COVID-19 британо-шведской компании AstraZeneca побочного эффекта. Об этом 29 апреля сообщают власти округа Херфорд в федеральной земле Северный Рейн — Вестфалия со ссылкой на результаты вскрытия.

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Отмечается, что, по информации института иммунологии и трансфузиологии в университете Грайфсвальда, 32-летняя женщина умерла в результате иммунной реакции на прививку. При этом, как показало вскрытие, причиной смерти стало нарушение свертывания крови с кровоизлиянием в мозг.

Также уточняется, что данная женщина скончалась 9 марта, спустя несколько дней после того, как она прошла вакцинацию от COVID-19 препаратом AstraZeneca. После ее смерти было принято решение провести вскрытие для того, чтобы установить точную причину смерти.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что на сегодняшний день на территории Китая сделано около 244 млн прививок от COVID-19.