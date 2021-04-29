Москва, , 13:49 — REGNUM В 2020 году из-за кризиса пассажиропоток в России сократился в два раза. Соответственно, чтобы сократить рекордные прошлогодние убытки в 130 млрд рублей, один из выходов поднять цены на авиабилеты, заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт авиаотрасли, доцент кафедры информатики РЭУ им. Г.В. Плеханова Александр Тимофеев.

«При выходе из пандемии все российские авиакомпании, чтобы вернуть «потерянный интерес», делали значительные скидки. Они способствовали росту спроса на авиабилеты и восстановление цен.

Рост цен на авиабилеты оправдывается удорожанием топлива и курсом доллара. Средний чек в 2020 году по тем же направлениям значительно упал, поэтому компенсировать убытки без роста стоимости самого билета невозможно.

Без господдержки и без роста стоимости билета выживать авиакомпааниям будет очень сложно. Большая часть авиапарка в России находится в лизинге, а это проценты.

В прошлом году банки пролонгировали и реструктуризировали займы и отсрочили платежи по лизингу, но отдавать всё равно надо», — высказал своё мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, стоимость авиабилетов в России, несмотря на некоторое снижение цен в настоящее время, продолжит расти, заявил совладелец аэропорта «Внуково» Виталий Ванцев.

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