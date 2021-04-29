Москва, , 13:47 — REGNUM С 4 по 7 мая у президента РФ Владимира Путина не планируется каких-либо публичных мероприятий. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«С 4 по 7 [мая] публичных мероприятий сейчас не запланировано, но график, вы знаете, у главы государства график, он постоянно рабочий, то есть публичных [мероприятий] не запланировано, это не означает, что он не будет работать», — сказал Песков.

По его словам, в случае, если «что-то будет становиться публичным или что-то будет добавляться в график», Кремль сообщит об этом прессе.

Песков также подчеркнул, что с 8 мая у Путина будет «напряженный рабочий график».

Пресс-секретарь российского лидера также рассказал, что 1 мая в конце суток Путин посетит пасхальное богослужение.