Симферополь, , 13:46 — REGNUM Республика Крым готова к проведению курортного сезона, при этом ни один санаторий региона не обеспечивается водой по отдельному графику. Об этом 29 апреля в соцсетях написал глава Республики Крым Сергей Аксёнов.

«В целом, Республика Крым готова к проведению курортного сезона. Во всех санаторных комплексах установлены емкости для воды, при этом, ни один санаторий по отдельному графику не обеспечивается. Для всех одинаковые условия», — написал Аксёнов.

Как сообщало ИА REGNUM, Аксёнов сообщил о возобновлении подачи холодной и горячей воды в дома жителей Симферополя с 06:00 1 мая, при этом для жителей курортных Ялты и Алушты график водоснабжения сохраниться. Добавим, что ранее глава Алушты Галина Огнева сообщила об ужесточении графика водоснабжения для жителей, уточнив, что отели и санатории это решение не коснется

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