Климовский район, , 13:48 — REGNUM 35 тысяч долларов США обратили в доход государства у гражданина Молдавии по решению Климовский районный суд Брянской области. Мужчина пытался тайно вывезти деньги, сообщили 29 апреля корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Брянской таможни.

В январе 2021 года иностранца задержали в многостороннем автомобильном пункте пропуска Новые Юрковичи при выезде из России. В различных частях его автомобиля были оборудованы тайники, из которых таможенник изъяли в общей сложности более 35 тысяч долларов США. О наличии крупной суммы денег гражданин Молдавии умолчал и отказался от декларирования в какой-либо форме.

В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело о контрабанде наличных денежных средств. Климовский районный суд Брянской области признал его виновным и назначил иностранцу штрафа в размере месячного заработка. Валюту конфисковали и обратили в доход государства.