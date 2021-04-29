Кострома, 29 апреля, 2021, 15:02 — ИА Регнум. Костромской областной суд ужесточил приговор бывшему начальнику службы тыла управления внутренних дел по Костромской области, подписавшему акты о приёмке недостроенных зданий полиции. Об этом со ссылкой на пресс-службу суда сообщает корреспондент ИА REGNUM.

СУ СКР по Костромской области Недостроенное здание Вохомского межмуниципального отдела УМВД России по Костромской области

Государственные контракты на строительство зданий межмуниципальных отделов в посёлке Вохма и городе Чухлома Костромской области были заключены с обществом с ограниченной ответственностью «КАНТ-Стройгарант». Их сумма превышала 200 миллионов рублей.

В декабре и мае 2017 года Юрий Бурцев, являющийся начальником службы тыла управления МВД по региону, подписал акты приемки выполненных работ по объектам. По информации следователей, сотрудник МВД «достоверно знал» что здания не достроены. На основании подписанных документов подрядчику оплатили невыполненные работы на общую сумму более 80 миллионов рублей.

После того как расследование было завершено, дело рассмотрел Свердловский районный суд. По обвинению в превышении должностных полномочий экс-полицейский был приговорён к 1,6 годам лишения свободы условно.

Прокуратура обжаловала приговор в Костромском областном суде. Суд апелляционной инстанции пришёл к выводу, что наказание полицейского «чрезвычайно мягкое» и не соответствует «характеру совершённых преступлений, степени их общественной опасности и последствиям для общества и государства».

Максимальная санкция ч.1 ст.286 УК РФ «Превышение должностных полномочий» предполагает лишение свободы на срок до 4 лет. Принимая во внимание отсутствие отягчающих обстоятельств, положительные характеристики обвиняемого и наличие у него награды за участие в контртеррористической операции на Северном Кавказе, Бурцеву присудили 2,6 года лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении.

Дела о взыскании незаконно полученных средств за невыполненные работы по строительству зданий полиции рассматривались в Арбитражном суде Костромской области. По объекту в Вохме управление МВД просило суд взыскать с подрядчика 27 миллионов рублей, но требования были удовлетворены лишь частично — на 2,7 миллиона рублей. Полицейские обжаловали приговор в кассационном суде, но его оставили без изменения.

Судебное разбирательство по возмещению ущерба и неосновательного обогащения по зданию в Чухломе ведётся на протяжении последних 1,5 лет. С этого времени по разным причинам было отложено 13 судебных заседаний. Здания межмуниципальных отделов в настоящее время не достроены.