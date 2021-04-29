Боровичи, Новгородская область, 29 апреля, 2021, 13:35 — ИА Регнум. Следственными органами Следственного комитета РФ по Новгородской области проводится доследственная проверка по факту ДТП, в котором погиб сотрудник полиции и пассажир второго автомобиля, ставшего участником аварии. Об этом 29 апреля сообщили в пресс-службе СК по Новгородской области.

СУ СК России по Новгородской области По факту смертельного ДТП в Новгородской области начата проверка.

Как сообщало ИА REGNUM, около 10:00 мск 29 апреля на автодороге А-114 в районе деревни Починная Сопка произошло столкновение «ВАЗ-2110» и служебного автомобиля полиции LADA Granta. В результате ДТП пассажиры обоих автомобилей получили травмы, несовместимые с жизнью, и скончались на месте происшествия. Водители же получили ранения и были госпитализированы.

«Проводится комплекс следственных действий, направленный на установление всех обстоятельств произошедшего, в том числе, будет дана оценка действиям обоих водителей, — уточнили в региональном управлении СК. — Один из погибших мужчин являлся сотрудником ОМВД России по Пестовскому району. В момент ДТП находился при исполнении служебных обязанностей. По результатам проверки будет принято процессуальное решение».