29 апреля 2021 | Время чтения 2 мин

Источники из японского правительства сообщают о намерении ввести «ковидные паспорта» или «паспорта вакцинированных». Делается это для облегчения японцам зарубежных поездок.

Анатолий Кошкин, , 14:20 — REGNUM Источники из японского правительства сообщают о намерении ввести «ковидные паспорта» или «паспорта вакцинированных». Делается это для облегчения японцам зарубежных поездок.

Коронавирус в Японии Иван Шилов © ИА REGNUM

Ожидается, что паспорта будут в виде приложения для смартфона, где путешественники будут сканировать QR-коды в аэропортах перед посадкой на рейс или при въезде в страну. Правительство продвигает этот план в надежде возобновить деловые поездки, которые практически прекратились во время пандемии, присоединившись к Европейскому союзу, Ассоциации государств Юго-Восточной Азии и Китаю, сообщает японское информационное агентство «Киодо цусин».

«Другие страны делают это, поэтому Японии тоже придется рассмотреть вопрос о «паспортах», — сказал в ходе заседания парламента Таро Коно, министр, отвечающий за вакцинацию в стране. Ранее Коно выражал обеспокоенность тем, что требование сертификации вакцинации может привести к дискриминации людей, не способных или не желающих получать прививки из-за потенциальных аллергических реакций или побочных эффектов.

Таро Коно Mid.ru

Приложение будет увязано с системой учета вакцинации — государственной базой данных о людях, получивших прививки. Скорее всего, оно будет основано на приложении CommonPass, разработанном при участии Всемирного экономического форума.

Источники сообщили, что центральную роль в разработке деталей плана выпуска «ковидных паспортов» будут играть министерство здравоохранения, труда и социального обеспечения и министерство иностранных дел. При этом особо отмечается, что разрабатываемая схема не будет использоваться внутри страны, например, для регулирования посещения ресторанов или спортивных мероприятий.

Крупнейшее объединение японских предпринимателей — Кэйданрэн — призвало правительство рассмотреть вопрос о введении «паспортов вакцинированных», ссылаясь на планы ЕС запустить в июне «Цифровой зеленый пропуск», чтобы иностранные туристы могли посещать страну во время летних каникул. В настоящее время в Страну восходящего солнца разрешается въезд из-за рубежа только японским гражданам и длительно проживающим в Японии иностранным резидентам, а также иностранцам при «особых исключительных обстоятельствах». Но и они должны представить отрицательные результаты тестов на коронавирус, взятых в течение 72 часов с момента прибытия.

Эпидемия коронавируса в Японии Russian.news.cn

«Киодо цусин» сообщает, что по состоянию на вторник около 2,3 миллиона человек в Японии получили хотя бы одну дозу вакцины от COVID-19, в основном это медицинские работники. Это менее 2 процентов населения, что намного ниже, чем в странах с гораздо более быстрым развертыванием вакцинирования, таких как Израиль, Великобритания и США. Менее 1 миллиона человек получили обе необходимые дозы вакцины Pfizer-BioNTech, в настоящее время единственной разрешенной для использования в Японии.