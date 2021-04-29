Ханты-Мансийск, , 13:18 — REGNUM В Югре до 15 мая продлены ограничительные меры, направленные на недопущение распространения COVID-19. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

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Приостановлена деятельность детских игровых комнат и других развлекательных центров для несовершеннолетних, за исключением кинотеатров при условии их заполняемости не более 50% мест. Продлевается запрет на работу кальянных.

Однако разрешён выезд детей в возрасте от 6 до 17 лет на отдых и оздоровление.