Тамбов, , 13:18 — REGNUM В Тамбовской области за последние сутки зарегистрировано два летальных случая среди пациентов с подтверждённым диагнозом COVID-19. Об этом ИА REGNUM сообщили в федеральном оперативном штабе 29 апреля.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: третья волна или сезонность? – все новости»

Всего в регионе скончался 471 человек.

Выписаны после выздоровления были 28 тыс. 939 пациентов, в том числе 57 человек — за последние сутки.

Читайте ранее в этом сюжете: В Тамбовской области за сутки выявлены 53 новых носителя коронавируса