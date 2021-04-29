Лондон, , 13:18 — REGNUM Королевский монетный двор Великобритании создал самую крупную за всю свою историю золотую монету номиналом £10 тыс. Об этом говорится в Twitter двора.

https://twitter.com/RoyalMintUK/status/1387327013401280512

Отмечается, что диаметр монеты — 20 см, вес — 10 кг. Вся работа заняла 400 часов, восемь дней ушли на полировку монеты.

На ней изображены королевский лев, грифон, сокол, был, йель, борзая, дракон, единорог и лошадь. Монету выставили на продажу, но не по номинальной стоимости, о гиганта можно будет узнать, подав заявку на приобретение.

Как сообщало ИА REGNUM, в январе 2021 года редкая золотая монета, изготовленная известным мастером в Нью-Йорке в 1787 году, была продана на аукционе в Далласе за 9,36 миллиона долларов. Представители аукциона заявили, что монета была продана по рекордной цене и покупатель пожелал остаться анонимным.

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