Бишкек, , 13:17 — REGNUM Пограничные войска и спецназ МВД Таджикистана устроили массированный обстрел водозабора, расположенного в киргизском селе Кок-Таш в Баткенской области.

Как отмечают в пограничной службе Киргизии, при этом таджикские военные применяют не только пулеметы и автоматы, но и минометы.

По имеющейся информации, сейчас на месте конфликта находится первый зампредседателя госкомитета нацбезопасности Киргизии Уларбек Шаршеев.

«Глава киргизских пограничников координирует ситуацию и принимает меры по локализации вооруженного конфликта, спровоцированного таджикскими пограничниками», — отмечают в погранслужбе.

ИА REGNUM напоминает, что накануне, 28 апреля, на киргизско-таджикской границе вспыхнул конфликт из-за попыток таджикской стороны незаконно установить камеры видеонаблюдения на территории водозабора в селе Кок-Таш в Баткенской области Киргизии.

Перепалка между жителями киргизского и таджикского приграничных сёл переросла в перебрасывание камнями, затем таджикистанцы начали обстреливать проезжающие мимо киргизские машины из охотничьих ружей.

В результате конфликта уже пострадали восемь граждан Киргизии, один из которых получил огнестрельное ранение в глаз.