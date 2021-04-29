Бишкек, 29 апреля 2021, 13:17 — REGNUM Пограничные войска и спецназ МВД Таджикистана устроили массированный обстрел водозабора, расположенного в киргизском селе Кок-Таш в Баткенской области.
Как отмечают в пограничной службе Киргизии, при этом таджикские военные применяют не только пулеметы и автоматы, но и минометы.
По имеющейся информации, сейчас на месте конфликта находится первый зампредседателя госкомитета нацбезопасности Киргизии Уларбек Шаршеев.
«Глава киргизских пограничников координирует ситуацию и принимает меры по локализации вооруженного конфликта, спровоцированного таджикскими пограничниками», — отмечают в погранслужбе.
ИА REGNUM напоминает, что накануне, 28 апреля, на киргизско-таджикской границе вспыхнул конфликт из-за попыток таджикской стороны незаконно установить камеры видеонаблюдения на территории водозабора в селе Кок-Таш в Баткенской области Киргизии.
Перепалка между жителями киргизского и таджикского приграничных сёл переросла в перебрасывание камнями, затем таджикистанцы начали обстреливать проезжающие мимо киргизские машины из охотничьих ружей.
В результате конфликта уже пострадали восемь граждан Киргизии, один из которых получил огнестрельное ранение в глаз.