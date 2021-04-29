Красноярск, , 13:16 — REGNUM Семейная пара из Красноярского края, потерявшая ребёнка со спинальной мышечной атрофией (СМА), встретилась с председателем Следственного комитета России Александром Бастрыкиным.

Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе СКР, Бастрыкин провёл прием граждан в режиме видеоконференцсвязи.

Мальчику из Красноярска и его брату по медицинским показаниям был назначен лекарственный препарат, которым в ноябре 2019 года их своевременно не обеспечили сотрудники регионального минздрава, уточнили в ведомстве.

Родители утверждают, что они неоднократно обращались в различные органы на региональном уровне с просьбами о получении необходимого препарата, однако им отказали в помощи.

В январе 2020 года один из братьев попал в больницу и умер. Родители считают, что в расследовании уголовного дела допускается волокита. Также они не согласны с результатами экспертных исследований. По их словам, к уголовной ответственности привлекаются не все лица, причастные к трагедии.

Бастрыкин, заслушав ход расследования уголовного дела, раскритиковал работу подчинённых в Красноярском крае. Дело изъято и передано для дальнейшего расследования в Главное следственное управление СКР.

Председатель СКР поручил в кратчайшие сроки провести необходимые экспертизы, а также тщательно разобраться в ситуации с обеспечением лекарственными препаратами, сложившейся в регионе. Соответствующее письмо будет направлено на имя губернатора Красноярского края.

В отношении занимавшихся расследованием сотрудников проводятся служебные проверки.

Как сообщало ИА REGNUM, в России проходит регистрацию инновационный генотерапевтический препарат для лечения детей со СМА.

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