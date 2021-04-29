Душанбе, , 13:16 — REGNUM Грант в размере 15 млн евро на реконструкцию электрических сетей Таджикистана предоставит Европейский Союз в рамках своего инвестфонда для стран Туркестана, сообщает 29 апреля агентство «Авеста».

Государственное предприятие «Распределительные электрические сети» получит пакет финансирования в размере 35 млн евро, в том числе 20 млн евро — в качестве кредита и 10 млн евро — в качестве гранта.

Кредит предоставит Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР). Деньги пойдут на модернизацию электрических сетей в городах Куляб и Бохтар. Кроме того, на эти деньги в Таджикистане разработают схему профессионального обучения для местной молодежи.

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