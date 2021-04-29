Москва, , 13:15 — REGNUM Почти в половине случаев снег в Москве выпадает в мае. Об этом в ходе онлайн-конференции рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Не нужно удивляться тому, что будет снег в мае. Дело в том, что примерно в 40−45% случаев снег бывает», — сказал Вильфанд.

При этом он подчеркнул, что установление снежного покрова в мае после снегопада — «невероятно редкое событие».

Вильфанд напомнил, что в первой половине мая 2017 года в Москве устанавливался временный снежный покров, поэтому в Москве «снег возможен».