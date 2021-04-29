Бишкек, , 13:15 — REGNUM Возле Дома правительства в столице Киргизии около 100 человек сегодня, 29 апреля, устроили митинг из-за конфликта на границе с Таджикистаном.

Участники акции требуют от киргизских властей временно закрыть границу с Таджикистаном и установить военные блокпосты в Баткенском и Лейлекском районах Баткенской области.

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Еще одним их требованием стала переброска на киргизско-таджикскую границу танкового батальона, который сейчас дислоцируется в Иссык-Кульской области Киргизии.

Также митингующие настаивают на встрече с президентом Садыром Жапаровым, премьер-министром Улукбеком Мариповым и председателем госкомитета нацбезопасности Камчыбеком Ташиевым.

ИА REGNUM напоминает, что 28 апреля 2021 года на границе Киргизии с Таджикистаном разгорелся очередной конфликт между жителями приграничных сёл. На сей раз поводом для него послужила попытка таджикской стороны установить камеры видеонаблюдения на территории водозабора на берегу реки Ак-Суу.

После словесной перепалки киргистанцы и таджикистанцы начали закидывать друг друга камнями. Затем с таджикской стороны начали раздаваться выстрелы, в результате чего огнестрельное ранение в голову получил 30-летний житель киргизского села Кок-Таш.

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