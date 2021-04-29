Киев, , 13:15 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский — абсолютно несамостоятельный ставленник Запада, проводящий по его наущению враждебную России и русским политику, и у президента России нет никаких оснований с ним встречаться, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в четверг, 29 апреля, комментируя высказывания Зеленского.

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Как сообщалось ранее, Зеленский заявил, что «лучшим местом» для встречи с Владимиром Путиным стал бы Ватикан. Именно там президент Украины хотел бы провести «диалог о мире в Донбассе».

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« Рассуждения Владимира Зеленского о Ватикане как «лучшем месте для встречи с Владимиром Путиным» говорят лишь о том, как плохо он понимает склад ума российского лидера и то, с чем Ватикан ассоциируется в общественном сознании России. Обращу внимание лишь на несколько деталей.

Эти рассуждения президента Украины совпали с проведением в Киеве марша в честь дивизии СС «Галичина», и это для меня не странно. Это в духе подобной политики — говорить о высоком и сотрудничать с нацистами или их коллаборационистами. В России хорошо помнят, насколько тесными были отношения Ватикана с нацистским режимом Германии, в том числе и на оккупированной территории СССР. Помнят также о роли католических священников и монахов в уничтожении православных сербов в Югославии, о сотрудничестве Римско-католической церкви с хорватским радикальным националистическим движением усташей. Помнят, наконец, о негативной роли Ватикана в югославских войнах 1991 — 1996 годов.

Важно понимать и то, что в российском общественном сознании преобладает восприятие декабрьской 1989 года встречи в Ватикане советского руководителя Михаила Горбачева с папой Иоанном Павлом II как символа утверждения прозападной ориентации нашей страны, отказа от её самостоятельной идейной и политической роли в мире.

Всё перечисленное и многие другие коннотации высказанного Владимиром Зеленским предложения дают мне основания полагать, что оно просто будет Кремлём проигнорировано.