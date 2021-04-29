29 апреля 2021 | Время чтения 2 мин

Китайские пользователи сети обсудили судьбу МКС и своей космической станции, а также успехи Китая в космической отрасли

Цинь Шихуан, , 16:43 — REGNUM После успешного запуска базового модуля «Тяньхэ» китайской космической станции «Тяньгун» 29 апреля текущего года, Китай поделился планами дальнейшего развития проекта собственной станции.

Китайская космическая орбитальная станция «Тяньгун» Saggittarius A

На 2022 год намечен запуск двух экспериментальных модулей «Вэньтянь» и «Мэнтянь». После запуска основной модуль «Тяньхэ» и два указанных экспериментальных модуля сформируют Т-образную космическую станцию «Тяньгун», что в переводе с китайского означает «Небесный дворец».

Ожидается, что к концу следующего года будет завершено строительство станции, которая станет национальной космической лабораторией — «портом приписки» китайских космонавтов, говорится в репортаже китайского телеканала CCTV.

Китайские пользователи социальной сети Sina Weibo обсудили эту новость под соответствующей публикацией на страничке телеканала.

«Тяньгун», какое романтичное и характерное для Китая название», — заявил пользователь «Бедный путешественник».

Китайский космический орбитальный модуль «Тяньхэ» Leebrandoncremer

«Пилотируемый космический корабль «Шэньчжоу», лунный исследовательский проект «Чанъэ», марсоход «Чжужун», луноход «Юйту», система глобального позиционирования «Бэйдоу», пилотируемая космическая станция «Тяньгун», программа планетарных исследований «Тяньвэнь», ракета-носитель «Чжанчжэжн», спутниковая группировка связи «Хунъянь», проект обнаружения частиц темной материи «Вуконг», основной модуль космической станции «Тяньхэ», экспериментальные модули космической станции «Мэнтянь» и «Вэньтянь», орбитальный телескоп «Сюньтянь», грузовой космический корабль «Тяньчжоу»…» — перечислил пользователь «В погоне за молодой белой акулой» достижения Китая в различных областях науки и техники.

«После вывода из эксплуатации Международной космической станции останется только наша космической станция», — с гордостью отметил другой пользователь, соглашаясь с предыдущим.

Кто-то заметил, что Конгресс США урезал финансирование космических полетов и что даже самое дешевое финансирование проектов Илона Маска было сокращено. Такими темпами США, возможно, не смогут совершить посадку на Луну, а Маск может оказаться пустословом.

«Международная космическая станция не хочет играть с нами, так мы поиграем в собственную космическую станцию», — отметил «Глубокий звук пианино».

Многие комментаторы заметили, что в мире нет ничего невозможного, если проявлять любопытство, упорство и жажду постигать новое. Именно это присуще Китаю, уверены они, поэтому его впереди ждут великие свершения.

Модель китайского космического корабля «Шэньчжоу» Красоткин

«В следующем году «Тяньгун» перестанет существовать только в мифах и легендах и станет реальностью, как и космические полеты Китая», — с восхищением заявил «Ледяной голубой слон».

В китайской мифологии «Тяньгун» или «Небесный дворец» является местом обиталища святых, чертогами небожителей — или, проще говоря, раем. С небесными чертогами связано множество сюжетов древнекитайских мифов.

«Глядя на это, нельзя не ощутить, что человеческая цивилизация действительно могущественна. Она шаг за шагом превращает фантазию древних в реальность, в этом тоже очарование науки. Я очень надеюсь, что однажды мы сможем выйти из Солнечной системы и найдем другие разумные расы во Вселенной, соприкоснувшись с ними лицом к лицу», — заявил Voyager-11.

Расхожим является мнение, что теперь весь западный мир возненавидит Китай за его успехи в космической отрасли и будет саботировать его усилия и подрывать все проекты сотрудничества, которые помогают Китаю осуществлять успехи в области науки и техники.