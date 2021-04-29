Сеул, , 13:17 — REGNUM В апреле 2021 года индекс деловой активности (BSI) в Южной Корее составил 88 пунктов, что является самым высоким показателем с июня 2011 года. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей Банка Кореи.

Согласно опубликованным данным, по сравнению с мартом текущего года индекс вырос на пять пунктов.

Эксперты отмечают, что показатель восстановился благодарю устойчивому экспорту и восстановлению потребительских настроений.

Индекс деловой активности — показатель, оценивающий настроения производителей. Показатель более 100 пунктов означает, что большинство производителей положительно смотрят в ближайшее будущее, ниже ста — отрицательно.